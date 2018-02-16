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Россия обеспечит лекарствами проживающих в Абхазии граждан


Добавлено: 16 фев 2018 в 01:07,
Россия обеспечит лекарствами проживающих в Абхазии граждан

Проживающие в Республике Абхазия отдельные категории российских граждан будут обеспечиваться Россией лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Закон, ратифицировавший соответствующее соглашение между Российской Федерацией и Абхазией, вступил в силу 16 февраля.

Документ распространяется на россиян, постоянно проживающих в Абхазии и имеющих по законодательству России право на получение государственной социальной помощи в виде лекарств и медизделий. Согласно данным из регистра граждан, на постоянной основе проживающих на территории республики, российская сторона будет выделять абхазской стороне финансовую помощь на закупку необходимых средств. Россия также берёт на себя обязанности по мониторингу выполнения Абхазией своих задач, а республика обязуется вести регистр постоянно проживающих на территории частично признанного государства россиян.

Соглашение подписано сторонами 22 июня 2017 года. Закон о его ратификации Госдума приняла 26 января, Совфед одобрил его 31 января. Президент России подписал документ 5 февраля.

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Добавлено: 16 фев 2018 в 01:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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