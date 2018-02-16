Россия списала Киргизии последние 240 млн долларов долга

Российская Федерация и Киргизская Республика окончательно урегулировали вопросы задолженности по ранее предоставленным кредитам. С 16 февраля вступил в силу закон, ратифицирующий протокол о списании Москвой долга в размере 240 миллионов долларов.

Общая сумма долга Киргизии перед Россией по ранее предоставленным кредитам достигала 488,9 миллиона долларов. В сентябре 2012 года правительства двух стран подписали Соглашение об урегулировании этой задолженности. Согласно документу, в мае 2013 года с Бишкека был списан долг в размере 188,9 миллиона долларов, а оставшаяся часть начиная с 16 марта 2016 года подлежала поэтапному списанию равными ежегодными долями.

После очередного списания в марте 2017-го сумма долга Киргизии составила 240 миллионов долларов. Однако в феврале президент Киргизии обратился к главе Российского государства о единовременном списании остатка. Киргизская сторона мотивировала это необходимостью улучшить долговые показатели. В результате в апреле 2017 года правительства двух стран подписали протокол к соглашению о списании задолженности.

«С финансовой точки зрения для России списание задолженности Киргизии не повлечёт за собой выпадающих доходов федерального бюджета, поскольку по Соглашению после 15 марта 2016 года каких-либо выплат от дебитора в пользу России не предусмотрено», — отметили в российском кабмине.

Благодаря списанию задолженности объём киргизского внешнего долга уменьшится на 6,5 процента.

Закон о ратификации протокола к соглашению был принят Госдумой 19 января и одобрен Совфедом 31 января. Президент России подписал документ 5 февраля.

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