Российский уголь помог Криворожстали достигнуть рекордного уровня производства

Как рассказал руководитель снабжения предприятия Гириш Сардана, после начала блокады поставок угля из зоны АТО, Завод ArcelorMittal Кривой Рог начал закупки сырья в России.

По его словам, «в связи с введением запрета на закупку сырья в зоне АТО и высокими ценами на международном рынке на уголь и кокс мы были вынуждены переориентироваться на российский рынок. Несмотря на все трудности, поставки не прекращались», — отметил топ-менеджер.

По его словам, завод работал на полную мощность, что помогло достичь рекордного уровня производства стали — 7 млн тонн.

В 2018 году ArcelorMittal Кривой Рог планирует произвести минимум 5,7 млн тонн готового проката, 6,5 млн тонн стали, 10 млн тонн концентрат