Самый худший день для Донбасса назвали в ОБСЕ

7 февраля 2018 года представители миссии ОБСЕ зафиксировали более 3000 нарушений зоне проведения АТО.

Более тысячи раз использовалось запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение. Этот день стал худшим с марта 2017 года.

В Донбассе 7 февраля 2018 года было зафиксировано более 3 тысяч случаев нарушения режима прекращения огня, этот день стал худшим с марта 2017 года, заявил в пятницу, 16 февраля, первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг,.

«Прыжки агрессии были поразительными, в частности, в Луганской области. Например, в понедельник мы не зафиксировали ни одного случая нарушения режима прекращения огня. Однако до среды наши наблюдатели стали свидетелями резкого всплеска агрессии», — рассказал Хуг.

Он указал, что 7 февраля представители миссии зафиксировали более 3 тысяч нарушений, в том числе более тысячи раз использовалось запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение, в частности, реактивные системы залпового огня.

«Этот день стал худшим с марта 2017 года», — заявил Хуг.