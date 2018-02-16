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Селена Гомес и Джастин Бибер отметили День всех влюбленных в отеле


Добавлено: 16 фев 2018 в 13:14, Категория: Шоу-бизнес
Селена Гомес и Джастин Бибер отметили День всех влюбленных в отеле

25-летняя Селена Гомес и 23-летний Джастин Бибер попали в объективы папарацции, которые тех запечатлели на свидании в отеле Montage Beverly Hills. Как сообщают очевидцы, так они отметили День всех влюбленных.

После посещения церковной службы пара уединилась за столиком ресторана в отеле.

«Они сидели вдвоем на диване и выглядели счастливыми. Селена была кокетливой и уверенной в себе. Она обняла Джастина и поцеловала, не обращая внимания на риск быть увиденной посторонними… Селена и Джастин заказали несколько блюд, а потом просто сидели и разговаривали,» — сообщил прессе очевидец.
Влюбленные вышли из ресторана вместе, но разъехались на разных автомобилях. А в минувший уикенд пара устроила себе романтический отдых в Laguna Beach на юге Калифорнии.

Грандиозные свидания пара очень любит. Например, в прошлом году ребята вылетели из Лос-Анджелеса на частном самолете в Белвью, штат Вашингтон ради свидания в рае для сладкоежек — в центре Sugar Factory. Селена и Джастин сначала были замечены в аэропорту папарацци, а позже засняты на камеры телефонов посетителями магазина сладостей.


Парочка решила наесться до упада. В магазине они набрали побольше сладостей, а потом отправились в кафе центра, которое знаменито своими десертами и шейками. По сообщению очевидцев изданию Us Weekly, звезды заказали безалкогольные коктейли под названием Ocean Blue.

Не удивительно, что именно сюда отправились ребята. Мировые звезды на фабрике — это не удивительно. В свое время там бывали Ким Кардашьян, Кендалл Дженнер, Бритни Спирс, Ева Лонгория, Дрейк, Николь Шерзингер, Руперт Гринт и многие другие. В данный момент в ассортименте магазина представлены рождественские сладости от Мэрайи Кери.

Перед тем, как дать второй шанс Джастину, Селена встречалась с 27-летним Абелем Макконена Тесфайе, выступающего под псевдонимом The Weeknd. Их отношения длились 10 месяцев, после чего пара рассталась. Одной из причин был назван загруженный график. The Weeknd был занят своим гастрольным туром, что не давало ему полноценно заботится о своей возлюбленной. «В течение нескольких месяцев им было трудно признать, что все идет к расставанию,» заявил один из инсайдеров. Многие предполагали, что певица рассталась с Абелем, потому что решила возобновить отношения с Бибером. Тогда ребята отрицали свои отношения, а лишь объясняли совместные прогулки дружескими. Теперь же всё официально.



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Добавлено: 16 фев 2018 в 13:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: starslife

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