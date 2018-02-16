Швыткин отметил испуг США в риторике по СНВ

Американская сторона осознаёт необходимость соблюдения Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), но в их риторике звучит испуг из-за возможности ответа России, заявил зампред Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, передаёт РИА «Новости».

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Комментируя возможность продления договора на следующий пятилетний период, депутат не исключил, что Соединённые Штаты решат избрать именно путь подписания документа, поскольку «в их заявлениях звучит некоторая риторика испуга, напуганности в связи с тем, что мы тоже предпринимаем ряд шагов».

В то же время Юрий Швыткин подчеркнул, что все действия России носят исключительно оборонительный характер.

В 2016 году сообщалось, что Минобороны России объявило тендер на разработку системы по контролю соблюдения США выполнения Договора о СНВ.

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