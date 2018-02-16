Швыткин отметил испуг США в риторике по СНВ

Показать меню
Актуально
В Кремле рассказали, о чем говорили Путин и Порошенко - 13:29 В Кремле рассказали, о чем говорили Путин и Порошенко ЦИК посоветовал Первому каналу перенести показ фильма о Путине - 13:32 ЦИК посоветовал Первому каналу перенести показ фильма о Путине Участники форума «Наставник» приедут к Путину в гости - 13:32 Участники форума «Наставник» приедут к Путину в гости Майами может оказаться под водой еще при жизни нынешних детей - 13:35 Майами может оказаться под водой еще при жизни нынешних детей Немецкий двоеборец Эрик Френцель стал двукратным олимпийским чемпионом - 13:42 Немецкий двоеборец Эрик Френцель стал двукратным олимпийским чемпионом Замкомандующего Черноморским флотом по МТО назначен капитан 1 ранга Владимир - 13:46 Замкомандующего Черноморским флотом по МТО назначен капитан 1 ранга Владимир Горев День специалиста РХБ защиты пошёл в подразделениях ЦВО - 13:46 День специалиста РХБ защиты пошёл в подразделениях ЦВО Экспедиционные отряды СФ совершат рейды по маршрутам первых пересечений Южного - 13:46 Экспедиционные отряды СФ совершат рейды по маршрутам первых пересечений Южного и Северного островов архипелага Новая Земля В объединениях ВВО стартовал второй отборочный этап конкурса «Отличники - 13:46 В объединениях ВВО стартовал второй отборочный этап конкурса «Отличники войсковой разведки-2018» Военнослужащие ЦВО и юнармейцы посетили выставку, посвящённую истории военных - 13:46 Военнослужащие ЦВО и юнармейцы посетили выставку, посвящённую истории военных библиотек Военные связисты 41-й общевойсковой армии ЦВО тренируются противодействовать - 13:46 Военные связисты 41-й общевойсковой армии ЦВО тренируются противодействовать средствам РЭБ условного противника Россияне назвали самые любимые фильмы о любви? - 13:53 Россияне назвали самые любимые фильмы о любви? Закон о пожизненном наказании для педофилов внесут в ГД 14 февраля — Яровая - 13:56 Закон о пожизненном наказании для педофилов внесут в ГД 14 февраля — Яровая Выборы-2018: Центризбирком зарегистрировал еще 74 доверенных лица Титова - 13:56 Выборы-2018: Центризбирком зарегистрировал еще 74 доверенных лица Титова Киев угрожает Донбассу войной - 13:56 Киев угрожает Донбассу войной Выборы-2018: первые дебаты на федеральном ТВ пройдут 28 февраля - 13:56 Выборы-2018: первые дебаты на федеральном ТВ пройдут 28 февраля Выборы-2018: более 617 тысяч россиян проголосуют по месту пребывания - 13:56 Выборы-2018: более 617 тысяч россиян проголосуют по месту пребывания
» » Швыткин отметил испуг США в риторике по СНВ

Швыткин отметил испуг США в риторике по СНВ


Добавлено: 16 фев 2018 в 13:00,
Швыткин отметил испуг США в риторике по СНВ

Американская сторона осознаёт необходимость соблюдения Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), но в их риторике звучит испуг из-за возможности ответа России, заявил зампред Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, передаёт РИА «Новости».

Читайте по теме

Россия готова продлить договор о СНВ, заявил Серебренников


Комментируя возможность продления договора на следующий пятилетний период, депутат не исключил, что Соединённые Штаты решат избрать именно путь подписания документа, поскольку «в их заявлениях звучит некоторая риторика испуга, напуганности в связи с тем, что мы тоже предпринимаем ряд шагов».

В то же время Юрий Швыткин подчеркнул, что все действия России носят исключительно оборонительный характер.

В 2016 году сообщалось, что Минобороны России объявило тендер на разработку системы по контролю соблюдения США выполнения Договора о СНВ.

Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram

В Госдуме предложили ввести в школах уроки безопасности в Сети


Голикова предложила предоставлять маткапитал всем россиянам


Голодец: пенсия россиян должна достичь 25 тысяч рублей



Материалы по теме:

Россия готова продлить договор о СНВ, заявил Серебренников
«Не обязаны»: Швыткин ответил на просьбу НАТО «прозрачнее» размещать «Искандеры»
В Госдуме рассказали о будущем российского присутствия в Сирии
России нужно задуматься над выходом из договора СНВ-3, считает депутат ГД
Добавлено: 16 фев 2018 в 13:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Ходаковский: Ни Украина, ни ОРДО не заинтересованы в восстановлении Vodafone

Ходаковский: Ни Украина, ни ОРДО не заинтересованы в восстановлении Vodafone

Голодец: пенсия россиян должна достичь 25 тысяч рублей

Голодец: пенсия россиян должна достичь 25 тысяч рублей

Парламент Киргизии отказался индексировать доходы населения

Парламент Киргизии отказался индексировать доходы населения

В Приморском крае задержали торговца дериватами особо ценных диких животных

В Приморском крае задержали торговца дериватами особо ценных диких животных

Загрузка...



Лента новостей
Идею создания федерального канала для молодежи стоит проработать, заявил Песков - 13:21 Идею создания федерального канала для молодежи стоит проработать, заявил ПесковСКР выяснит, как погиб 11-летний мальчик на тренировке по хоккею в Ельце - 13:21 СКР выяснит, как погиб 11-летний мальчик на тренировке по хоккею в ЕльцеГлава МИД Ирака посетит с визитом Москву - 13:21 Глава МИД Ирака посетит с визитом МосквуВерховный суд Украины перенес рассмотрение иска Саакашвили о гражданстве - 13:21 Верховный суд Украины перенес рассмотрение иска Саакашвили о гражданствеТурция и США достигли договоренности о нормализации отношений - 13:21 Турция и США достигли договоренности о нормализации отношенийСелена Гомес и Джастин Бибер отметили День всех влюбленных в отеле - 13:14 Селена Гомес и Джастин Бибер отметили День всех влюбленных в отелеВ Бронксе арестованы близнецы за изготовление бомбы - 13:11 В Бронксе арестованы близнецы за изготовление бомбыВАЖНО: ВСУ обстреляли Горловку, повреждены жилые дома - 13:07 ВАЖНО: ВСУ обстреляли Горловку, повреждены жилые домаВы сами превратили свою технику в хлам, — Крым Киеву - 13:07 Вы сами превратили свою технику в хлам, — Крым КиевуЗахарченко скоро заменят: стала известна возможная кандидатура - 13:07 Захарченко скоро заменят: стала известна возможная кандидатураПольша собирается построить собственный газопровод, без участия РФ - 13:07 Польша собирается построить собственный газопровод, без участия РФ«Почта России» может заняться доставкой товаров из «Магнита» - 13:01 «Почта России» может заняться доставкой товаров из «Магнита»Движение по Крымскому мосту будет запущено в декабре - 13:00 Движение по Крымскому мосту будет запущено в декабреНа Украине потребовали от РФ отремонтировать суда из Крыма? перед возвращением - 13:00 На Украине потребовали от РФ отремонтировать суда из Крыма? перед возвращением
Последние новости
Окраины Горловки попали под обстрел, повреждены дома - 13:28 Окраины Горловки попали под обстрел, повреждены дома ГПУ: Заммэра Северодонецка погорел на взятке - 13:28 ГПУ: Заммэра Северодонецка погорел на взятке «Путин поможет»: рассказ экс-пленного о настроениях в ОРДО - 13:28 «Путин поможет»: рассказ экс-пленного о настроениях в ОРДО Мужчина пытался вывезти из Чернобыльской зоны зараженный металл - 13:28 Мужчина пытался вывезти из Чернобыльской зоны зараженный металл В Турции рухнул военный самолет, никто не выжил - 13:28 В Турции рухнул военный самолет, никто не выжил Москва выдвинула условия продления договора по сокращению ядерного оружия - 13:27 Москва выдвинула условия продления договора по сокращению ядерного оружия Потребительские планы опрошенных россиян подтвердили конец острой фазы кризиса - 13:26 Потребительские планы опрошенных россиян подтвердили конец острой фазы кризиса Генштаб Турции признал крушение самолета и гибель двух пилотов - 13:26 Генштаб Турции признал крушение самолета и гибель двух пилотов Российские хоккеисты обыграли словенцев на ОИ-2018 - 13:25 Российские хоккеисты обыграли словенцев на ОИ-2018 В Нидерландах найдено неолитическое погребение женщины с младенцем - 13:25 В Нидерландах найдено неолитическое погребение женщины с младенцем Украина подаст в Гаагский суд иск о нарушении Россией морского права - 13:25 Украина подаст в Гаагский суд иск о нарушении Россией морского права Наступил год Желтой Земляной Собаки: астрологи советуют быть осторожными 3 знакам Зодиака - 13:24 Наступил год Желтой Земляной Собаки: астрологи советуют быть осторожными 3 знакам Зодиака Краснодарского судью лишили полномочий за мат и аморальное поведение прямо на суде - 13:23 Краснодарского судью лишили полномочий за мат и аморальное поведение прямо на суде
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"