СМИ: Обычным солдатам разрешат по-прежнему пользоваться мобильными телефонами

Рядовой состав обычных воинских частей российской армии не затронет ограничение на использование смартфонов.

Об этом в ночь на пятницу сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Министерстве обороны РФ. При этом источник уточнил, что Минобороны уже давно запретило пользоваться смартфонами военнослужащим подразделений, которые имеют отношения к военным действиям на территории Сирии, а вопрос распространения этих ограничений на другие подразделения с марта месяца текущего года изучается в настоящее время.

В то же время источник отметил:

«В обычных воинских частях Вооруженных Сил РФ сотовыми (не смартфонами) разрешено пользоваться даже рядовому составу (солдатам), но в специально установленное время и в специально выделенных местах для звонков родственникам и девушкам».