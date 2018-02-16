СМИ рассказали о поручении Медведева создать молодежный телеканал

Глава российского кабмина Дмитрий Медведев по итогам Форума действий ОНФ, состоявшегося в конце 2017 года, поручил Минкомсвязи, Минобрнауки, Росмолодежи и Минкульту представить предложения по созданию федерального телеканала для освещения молодежной политики. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Однако эксперты эту инициативу раскритиковали.

«Бессмысленно создавать информационное гетто: нельзя создавать каналы под молодежную политику, пенсионеров, работников сельского хозяйства. Существуют каналы, ориентированные на широкую молодежную аудиторию, например ТНТ и СТС», — сказал изданию заместитель главы Минкомсвязи в сфере регулирования медиа Алексей Волин.

Глава думского комитета по информполитике Леонид Левин уверен, что «вся молодежь сидит в интернете» и новый канал создавать бессмысленно.

«Это нужно делать с помощью интересного и качественного контента на телеканалах и интернет-платформах, которые уже существуют», — отметил он. Но в целом Левин согласен с правительством, что создание качественного продукта для молодежной аудитории является государственной задачей.

Глава Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев заявил, что видит в идее создания молодежного канала «конъюнктуру и желание заработать», но «будет счастлив ошибиться».

«Как человек, который руководил молодежной редакцией, я знаю, как молодежь нуждается в серьезном разговоре о проблемах общества и жизни»,— отметил он. По мнению Сагалаева, все зависит от того, кто будет участвовать в проекте: «волонтеры, спасатели животных» или «какая-нибудь ура-патриотическая организация».