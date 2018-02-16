СМИ: Сирийская армия войдет в Африн в ближайшие дни

Войска правительства Сирии займут пограничную территорию в кантоне Африн в ближайшие дни. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

Ранее телеканал «Аль-Маядин» рассказал, что курды и официальный Дамаск договорились о вводе сирийской армии в кантон. Их целью будет защита территориальной целостности от интервенции турецкой армии и союзных формирований.

Собеседник агентства сообщил, что договоренность о распространении сирийских войск достигнута между сирийском правительством и курдами.

Официально информация не подтверждалась.