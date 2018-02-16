Соцсети: «По Донецку облавы, Макшоссе стоит. Явно что-то происходит»

Жители оккупированных Донецка и Макевки в социальных сетях сообщают, что в их городах происходит что-то непонятное.

Так, люди пишут, что в городах перекрыты дороги, много вооруженных бойцов и «полиции». При этом в чем причина таких действий неизвестно. В комментариях местные жители отмечают:

«Макшоссе стоит. В Макеевке план перехват. На чай. колце и по всему городу гайцы и омон! Тормозят все тачки и полный шмон»

«Сейчас дорога перекрыта по направлению ленинского. Только в сторону завода игрушек пропускают. БТР, очень много военных и машин с мигалками. Явно что-то происходит».

«по Донецку облавы ! менты и вояки на всех развязках, там где никогда даже не стояли стоят! например пересечение ильича и марии собр стоит!!»

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