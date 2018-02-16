Соцсети: в Крыму «шманают» машины, ищут «диверсантов»

В аннексированном Крыму оккупанты выставили кордоны полиции и автоматчиков на дорогах якобы для поиска «диверсантов».

Пользователь Twitter под ником «Внук подпольщицы» сообщает: «Севастополь. На Ялтинском кольце и на трассе в районе Верхнесадового стоят полицейские с автоматчиками. Ловят мифических диверсантов. Шмонают машины».

Также, он с сарказмом добавил, что оккупанты нашли себе хорошую забаву: «Сами придумывают врагов, сами с ними и борются. И вроде работать не надо, и при важном деле! Красавцы!».

Комментаторы этого поста добавили, что такую же картину можно наблюдать и на выезде из оккупированного Симферополя.

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