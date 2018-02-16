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Соратники изгнанного из Украины Михаила Саакшвили анонсировали масштабную акцию протеста


Добавлено: 16 фев 2018 в 17:42, Категория: Политика
Соратники изгнанного из Украины Михаила Саакшвили анонсировали масштабную акцию протеста
Депутат Верховной Рады Юрий Деревянко заявил, что сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили сделают все возможное, чтобы вернуть его в Украину, а также добьются возвращения Саакшвили украинского гражданства.

Деревянко анонсировал мирные акции протеста против действий высшего руководства страны. Предполагается, что митинг в правительственном квартале состоится в ближайшее воскресенье – 18 февраля.
Напомним, что Михаил Саакашвили был выслан из Украины 12 февраля. Позднее, уже находясь в Варшаве (Польша), политик пообещал вернуться в Киев и привлечь к ответственности президента Украины Петра Порошенко и министра внутренних дел Арсена Авакова, которые, по словам Саакашвили, инициировали его депортацию.


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Добавлено: 16 фев 2018 в 17:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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