Соратники изгнанного из Украины Михаила Саакшвили анонсировали масштабную акцию протеста

Депутат Верховной Рады Юрий Деревянко заявил, что сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили сделают все возможное, чтобы вернуть его в Украину, а также добьются возвращения Саакшвили украинского гражданства.Деревянко анонсировал мирные акции протеста против действий высшего руководства страны. Предполагается, что митинг в правительственном квартале состоится в ближайшее воскресенье – 18 февраля.Напомним, что Михаил Саакашвили был выслан из Украины 12 февраля. Позднее, уже находясь в Варшаве (Польша), политик пообещал вернуться в Киев и привлечь к ответственности президента Украины Петра Порошенко и министра внутренних дел Арсена Авакова, которые, по словам Саакашвили, инициировали его депортацию.