Спираль насилия: в ОБСЕ сделали тревожное заявление по ситуации на Донбассе

Первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил о новой эскалации военных действий на востоке Украины.Об этом он сообщил в телефонном интервью немецкому агентству dpa, передает украинская редакция DW."Мы снова движемся по наращивающейся спирали насилия ", - сказал первый заместитель главы СММ ОБСЕ.Он подчеркнул, что на прошлой неделе количество нарушений режима перемирия выросло на 30% по сравнению с неделей ранее."Наблюдалось по меньшей мере 1000 случаев применения тяжелых вооружений, которые уже должны быть отведены", - говорит Хуг.По его словам, "ситуация на линии соприкосновения остается непредсказуемой".На вечер 16 февраля запланирована первая за последний год встреча министров иностранных дел Германии, Франции, Украины и РФ по Донбассу. Встреча должна пройти на полях Мюнхенской конференции по безопасности, но официально она еще не подтверждена.