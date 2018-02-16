США присоединились к Британии в обвинении России в кибер-атаках

По словам Роба Джойса (Rob Joyce), специального помощника президента и координатора кибербезопасности Белого дома, Россия будет отвечать за акты кибер-агрессии на международной арене.Акты, о которых идет речь, это вредоносные атаки на ПК, известные как NotPetya, которые нанесли убытки на миллионы долларов, поскольку распространились по 64 странам в июле 2017 года. Белый дом впервые напрямую открыто обвинил Россию в нападении.«Чтобы ликвидировать последствия. Россия должна понять, что они должны вести себя ответственно на международной арене, - сказал Джойс на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии. - Таким образом, мы увидим рычаги, которые правительство США может нажимать, чтобы компенсировать эти потери».