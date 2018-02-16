Стал известен реальный уровень зарплат в ОРЛО

По данныем так называемого Фонда социального страхования «Луганской народной республики», минимальные зарплаты, на которые могут рассчитывать жители оккупированного Луганска, составляет около 1,5 тыс. гривен

В основном, это касается воспитателей, учителей, библиотекарей, бухгалтеров, охранников, кладовщиков.

Врачам повезло больше, они могут рассчитывать на зарплату в пределах 2,2 тыс. гривен, а инженеры — от 1,8 тыс. до 3 тыс. гривен.

Дипломированные музыканты, играющие на фортепиано, скрипке, трубе, тромбоне, в оккупированном Луганске могут получать около 3 тыс. гривен, а артисты балета — 3,6 тыс. гривен.

Водителям погрузчиков, троллейбусов и инкассаторам в «ЛНР» готовы платить 3,8 тыс. гривен.