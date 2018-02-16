Стали известны важные подробности визита Петра Порошенко в Германию

Президент Украины отправился в Мюнхен, где состоится пятьдесят четвертая конференция по вопросам безопасности. В пресс-службе Петра Порошенко отметили, что глава украинского государства проведет сразу несколько важных переговоров.В частности, Порошенко встретится с генеральными секретарями НАТО и ООН, президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.Добавим, что мюнхенская конференция по безопасности стартовала сегодня днем и продлится до восемнадцатого февраля.