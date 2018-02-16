Тука заявил, что торговля с ОРДЛО сократилась, но не исчезла

Нелегальный поток товаров через линию разграничения на Донбассе так и не исчез, однако, существенно сократился.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука заявил: «Поток значительно уменьшился, но сказать, что он полностью уничтожен — нельзя».

Тука отметил, что ее прекращение практически невозможно реализовать. Он уточнил: «Линия разграничения составляет более 400 километров. Всегда найдутся тропинки и дорожки, по которым будут двигаться небольшие машины».

Кроме того, Тука добавил, что потока товаров в промышленном масштабе через линию разграничения сейчас нет.