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» » Тука заявил, что торговля с ОРДЛО сократилась, но не исчезла

Тука заявил, что торговля с ОРДЛО сократилась, но не исчезла


Добавлено: 16 фев 2018 в 17:00, Категория: Украина
Тука заявил, что торговля с ОРДЛО сократилась, но не исчезла

Нелегальный поток товаров через линию разграничения на Донбассе так и не исчез, однако, существенно сократился.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука заявил: «Поток значительно уменьшился, но сказать, что он полностью уничтожен — нельзя».

Тука отметил, что ее прекращение практически невозможно реализовать. Он уточнил: «Линия разграничения составляет более 400 километров. Всегда найдутся тропинки и дорожки, по которым будут двигаться небольшие машины».

Кроме того, Тука добавил, что потока товаров в промышленном масштабе через линию разграничения сейчас нет.



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Добавлено: 16 фев 2018 в 17:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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