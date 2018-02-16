"У ВСУ отпадет желание нападать": ополченцам Донбасса раскрыли два тактических секрета. Военный эксперт Семен Багдасаров поделился с журналистами, какие уроки могут извлечь для себя ополченцы Донбасса из войны в Сирии, чтобы эффективно противостоять ВСУ.

По словам Багдасарова, украинские войска против Донбасса готовят "классические общевойсковые военные действия". При этом, командование ополчения ЛДНР сможет обратиться к опыту ближневосточных войн. Там очень эффективно проявили себя так называемые боевые тоннели.

Также Семен Багдасаров напомнил ополченцам курдский опыт в Африне.

"Там легкая, плохо вооруженная пехота стоит против мощнейшей армии (Турции - прим.), которая в десятки раз по мощи превосходит Украину, имеет фантастическое превосходство в артиллерии, авиации и танках. А мобильные противотанковые группы, ни на что не опираясь, умудряются нанести такой урон", - сообщил эксперт.

Военный специалист обратил внимание на использование Украиной против ДНР и ЛНР диверсионных групп. Киев с их помощью организовал нападения на военные ведомства республик.

"Использование таких групп не запрещено международным правом. Их действия могут позволить рассредоточить армию Украины в Донбассе. ВСУ будут вынуждены держать большую часть своих войск в местах постоянной дислокации", - подчеркнул он.

По словам Багдасарова, у ВСУ надолго может отпасть желание воевать, если ДНР и ЛНР проведут несколько подобных операций.

"Несколько таких сюрпризов, чтобы желания нападать больше не было. Хватит думать, что завтра что-то будет. Они (киевские власти - прим.) плевали на Минские соглашения", - подытожил эксперт.

Отметим, напряженность в Донбассе спровоцирована действиями Украины. Киев не выполнил ни одного пункта Минских договоренностей после их подписания три года назад. Власти Украины целенаправленно "торпедируют" соглашения, организуя провокации в Донбассе, отказываясь от политических средств урегулирования.