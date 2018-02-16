Украинские политические партии заявили о поддержке Саакашвили

Целый ряд украинских политических сил заявили о поддержке «Руха новых сил», в котором критикуется изгнание Саакашвили из Украины на фоне его активной политической деятельности в последние месяцы.Данное заявление было опубликовано на официальной странице партии в социальных сетях. В нем подчеркивается, что последние события в Украине являются обычной политической расправой над конкурентами в преддверье выборов.Пока что под ним подписались представители ДемАльянса, Народного контроля, Батькивщины, Свободы и Хвили. Вполне возможно, что в скором времени к заявлению присоединятся и другие партии."Мы требуем обеспечить возвращение Михаила Саакашвили в Украину, предоставив ему возможность защитить свои права и достоинство в украинских судах, в соответствии с нормами украинского законодательства и международного права", – заявляют партии.