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Украинские политические партии заявили о поддержке Саакашвили


Добавлено: 16 фев 2018 в 12:02, Категория: Политика
Украинские политические партии заявили о поддержке Саакашвили
Целый ряд украинских политических сил заявили о поддержке «Руха новых сил», в котором критикуется изгнание Саакашвили из Украины на фоне его активной политической деятельности в последние месяцы.

Данное заявление было опубликовано на официальной странице партии в социальных сетях. В нем подчеркивается, что последние события в Украине являются обычной политической расправой над конкурентами в преддверье выборов.

Пока что под ним подписались представители ДемАльянса, Народного контроля, Батькивщины, Свободы и Хвили. Вполне возможно, что в скором времени к заявлению присоединятся и другие партии.

"Мы требуем обеспечить возвращение Михаила Саакашвили в Украину, предоставив ему возможность защитить свои права и достоинство в украинских судах, в соответствии с нормами украинского законодательства и международного права", – заявляют партии.


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Добавлено: 16 фев 2018 в 12:02, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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