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Урбанизация и идеи Гитлера: Причины вымирания России


Добавлено: 16 фев 2018 в 09:00, Категория: Политика
Урбанизация и идеи Гитлера: Причины вымирания России

Кто ведет демографические войны, в чем опасность городских агломераций для населения, где пересекаются гитлеровский план "Ост" и программа Сороса, что такое пронатализм и как он нас спасет от вымирания? Эти вопросы обсудили эксперты Изборского клуба.

В московском конференц-зале Изборского клуба прошел круглый стол на тему "Не хотим вымирать! Как выработать и реализовать правильную концепцию государственной политики в области народонаселения". В мероприятии также приняли участие представители Общероссийского общественного движения "За жизнь!"

Зампредседателя Изборского клуба, модератор мероприятия Виталий Аверьянов отметил, что заседание посвящено выработке рецептов выживания нашей страны, что особенно актуально накануне выборов, когда можно повлиять на очередной виток политики государства в этой сфере. Доклады представили эксперты в области демографии, миграции, истории, математики, экономики, а от лица духовенства выступал епископ Городецкий и Ветлужский Августин (Анисимов).

Ситуация "демографического креста", сложившаяся в России в 90-е, когда смертность превысила рождаемость и разница между ними продолжала увеличиваться до 2000-х, сейчас существенно смягчилась. Однако проблемы малодетности и добровольной бездетности, абортов, упадка семейных ценностей до сих пор стоят крайне остро. Один из спикеров круглого стола, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов назвал современную ситуацию "демографической шизофренией", когда в области демографии наблюдаются две противоположные тенденции:

Именно сейчас мы находимся в ситуации, если хотите, демографической шизофрении. У нас уникальный, замечательный рост многодетных семей – за 7 лет их число выросло на 25%. Это прекрасно, это надо поддерживать. Но у нас при этом в два раза за 10 лет выросло, согласно социологическим опросам, число людей, сознательно декларирующих чайлд-фри".

Другой фундаментальной проблемой, по мнению Крупнова, является малодетность, которая усваивается новыми членами общества уже на уровне культурной установки. Сравнивая постепенное вымирание населения путем малодетности и бездетности с его сокращением вследствие болезней и эпидемий, эксперт назвал это "чумой XXI века".

Говоря о причинах современной депопуляции, то есть сокращения населения, нельзя не отметить в качестве одного из важнейших факторов урбанизацию. Ранее в интервью "Царьграду" об этом подробно рассказывал политолог Игорь Шатров. Он отмечал, что большой город не располагает к созданию семьи, но, тем не менее, наши экономические деятели вроде Грефа, Кудрина и Набиуллиной, думающие лишь о технологической эффективности человеческих ресурсов, постоянно декларируют "необходимость" создания городских агломераций.

На заседании Изборского клуба на этот момент обратил внимание епископ Городецкий и Ветлужский Августин (Анисимов):

"Набиуллина восемь лет назад сказала: оставим города-миллионники, Москву увеличим в 3-4 раза. Но это противоречит всем нормам. Сегодня уже доказано, что нужны маленькие поселения, хотя бы с точки зрения безопасности. Как сказал Жириновский, сегодня достаточно в большом городе вылить из пробирки небольшое количество яда, и от города ничего не останется. В Москве уже проживают 20 млн человек, и еще 20 млн с ней связаны".

По словам владыки, сохранение небольших поселений важно для большего рассредоточения и равномерного распределения населения нашей необъятной родины.

Помимо урбанизации, очень существенным для снижения рождаемости является идеологический, ценностный фактор. Это убедительно показал в своем выступлении доктор исторических наук, эксперт Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования Вардан Багдасарян:

"В Европе процессы депопуляции начались с Франции в XVIII веке. Никакой индустриализации и урбанизации там еще не было, это было позже. Но зато была дехристианизация Франции. Началось-то все с ценностей".

Историк, говоря о современной идеологии "на уничтожение" (собственно, чайлд-фри, гомосексуализм, секспросвет, аборты – это ее элементы), сравнил данную идеологию с политикой Гитлера на оккупированных территориях:

Я специально посмотрел гитлеровский план "Ост" относительно демографии на оккупированных территориях. Там аборты, упрощение процедуры разводов, пропаганда малодетности, разрушение системы здравоохранения и сокращение численности врачей, снятие половых запретов. А теперь читаю Джорджа Сороса, что у него по поводу демографии: право выбора гендерной идентичности, декриминализация проституции, депатологизация транссексуализма, право на аборты".

Таким образом, делает вывод Багдасарян, идеи Сороса и современных либеральных деятелей напрямую перекликаются с идеологией Третьего рейха. В довершение историк привел слова американского чиновника Томаса Фергюсона о том, что население – это "политическая проблема", и оно требует "авторитарного правительства, даже фашизма, чтобы сократить его". О "необходимости" поставить население под контроль говорит и Анатолий Вишневский, директор Института демографии ВШЭ, известной своей либеральной позицией.

Но что можно этому противопоставить? Что должно стать основой современной демографической политики, чтобы избежать дальнейшего вырождения? Программу такой идеологии предложили участники Общероссийского общественного движения "За жизнь!" Сергей Чесноков и Владимир Потиха, обозначив ее как "пронатализм".

Опираясь на понятие "пренатального инфантицида", т. е. умерщвления детей до рождения по различным причинам, один из руководителей движения "За жизнь!" и Центра пронаталистских исследований Владимир Потиха отмечает:

"Надо понять, что искусственные аборты применяются в качестве универсального средства для решения различных социально-экономических, личных, медицинских, идеологических, религиозных и прочих проблем. И рассматривать комплекс этих проблем надо по одной, предлагая альтернативы".

Движение "За жизнь!" уже много лет активно борется за запрет абортов и, что важно, содействует социализации детей, которых родители не убили до рождения, но отдали в детский дом. Главной установкой "пронатализма", за который выступают участники движения, является утверждение, что жизнь человека начинается уже с зачатия. Это полностью подтверждается современной наукой, однако игнорируется многими феминистскими и чайлд-фри объединениями. Но даже феминисток можно убедить отказаться от детоубийства.

Так, координатор ООД "За жизнь!" Сергей Чесноков сообщил:

На одном из митингов мы вышли с изображениями детей, которых удалось спасти благодаря нашей программе. Это производит очень серьезное впечатление. Даже многие представители феминистских организаций, которые пришли на этот митинг, вынуждены были по итогам написать, что они не ожидали такой адекватной атмосферы на мероприятии, и что им сложно было что-то возразить по существу".

Чесноков также отметил, что даже президент США Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании и нынешней политики активно выступает за сохранение жизни. Однако мировым центром защиты семейных ценностей, по мнению Чеснокова, должна стать именно Россия:

"Я думаю, что Россия обречена на то, чтобы иметь глобальную идеологию, и в основу такой идеологии вполне могли бы лечь семейные ценности, защита жизни как главные ценности на земле. В США, например, президент поддерживает идеи пролайфа и даже участвовал недавно в многотысячном митинге за жизнь в Вашингтоне, но, тем не менее, не стоит питать иллюзии, что США могут стать вселенским центром притяжения просемейных сил. Таким полюсом как раз должна стать Россия".



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Добавлено: 16 фев 2018 в 09:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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