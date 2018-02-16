В Бронксе арестованы близнецы за изготовление бомбы

Джеймс О`Нил (James P. O’Neill), комиссар полиции Нью-Йорка, объявил о задержании в четверг двух мужчин из Бронкса по обвинениям в изготовлении взрывных устройств. Арестованные оказались близнецами.Бывший учитель средней школы Кристиан Торо (Christian Toro) и его брат-близнец Тайлер Торо (Tyler Toro) были задержаны в четверг по обвинениям в создании бомбы. У них нашли десятки килограммов ингредиентов для взрывчатке в шкафу в их квартире. Выяснилось. Что учитель платил старшеклассникам по 50 долларов в час за разбор фейерверков для извлечения взрывчатого порошка.Следователи также обнаружили запись в дневнике, которая гласила: «В полнолуние малыши познают ужас».Братья предстанут перед федеральным судом в Манхэттене. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подчеркнул, что полиция, «вероятно, спасла много жизней», задержав близнецов. Пока планы и мотивы братьев неясны.