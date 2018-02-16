В детсаду Москвы девочку забыли на прогулке: ребенок погиб

Трехлетнюю девочку забыли воспитатели на улице после прогулки в одном из детских садов Новой Москвы. Как сообщает управление Следственного комитета РФ по Москве в пятницу, 16 февраля, ребенок умер.

Утром воспитательница и нянечка, возвращаясь с группой детей с прогулки, заметили отсутствие ребенка. Воспитатели, вернувшись на место прогулки, обнаружили лежащую на снегу в бессознательном состоянии девочку 2014 года рождения.

«Сотрудники детского сада незамедлительно вызвали «скорую помощь», которая констатировала смерть ребенка.

Однако есть и другое мнение. В социальных сетях сообщают, что воспитатели обнаружили исчезновение ребенка лишь через два часа после прогулки. Нашли девочку в снегу за большим сугробом.

Следователи работают на месте происшествия, изымаются записи с камер видеонаблюдения, документы и другие материалы, интересующие следствие. Допрашиваются сотрудники и руководство детского учреждения, устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии.

Уже возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.2 ст. 109 УК РФ). Следствием решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по статье о халатности.