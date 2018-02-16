В Киеве неизвестные топором повредили около 10 авто возле суда

Сегодня неизвестный забежал во двор Соломенского районного суда Киева, а улице Шутова с топором ни повредил около 10 автомобилей.

Судья Виктория Кицюк сообщила: «Неизвестный сегодня в обед забежал во двор суда с топором и начал крушить, продвигаясь против часовой стрелки, находящиеся там машины. Около 10 машин».

Она отметила, что в машинах выбиты стекла и пробиты капоты. Также, она уточнила, что нападавшего задержали. Пресс-секретарь Высшего совета правосудия Оксана Лысенко. заявила, что люди во время происшествия не пострадали: «Очевидно, судебной системе придется принимать меры для охраны безопасности в судах».

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