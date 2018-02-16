В ОБСЕ сообщили о продвижении ВСУ на западе Луганщины

Подразделения ВСУ продвинулись вперед на западе Луганской области в районе Новоалександровки.

Первый замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг отметил: «Наши наблюдатели установили факты, которые четко указывают на то, что подразделения Вооруженных сил Украины продвинулись вперед на западе Луганской области около села Новоалександровка».

Также, на прошлой неделе наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 15 единиц вооружения, размещенного с нарушением согласованных линий отведения: 9 — в подконтрольных украинским властях и 6 — в неподконтрольных районах.