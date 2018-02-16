В рейтинге самых популярных, запрещенные российские сайты

В рейтинг самых популярных вебсайтов, которыми пользуются украинцы попали три российских вебсайта — «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Яндекс».

В рейтинг они попали по средней дневной аудитории, При этом по месячному охвату, когда пользователь хотя бы раз в месяц заходил на вебсайт, российские сервисы находятся значительно ниже. Самая высокая позиция у «ВКонтакте» — 9 место. Это свидетельствует о том, что аудитория российских сервисов является довольно активной, но узкой. Скорее всего, это те люди, которые освоили использование VPN сервисов.

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