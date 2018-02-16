В России введён штраф за перепродажу билетов на матчи ЧМ-2018

Реализация билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России без заключения договора с Международной федерацией футбола (FIFA) будет наказываться штрафом на сумму до миллиона рублей. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях вступили в силу 16 февраля.

Законом КоАП РФ был дополнен статьёй «Незаконная реализация входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года или документов, дающих право на их получение». При этом под незаконной реализацией понимается как продажа, так и перепродажа, распределение, распространение и обмен билетами без заключения соответствующего договора с FIFA.

Штраф за нарушение для граждан составит от 20- до 25-кратной стоимости билета, но не менее 50 тысяч рублей; для должностных лиц — от 25- до 30-кратной стоимости, но не менее 150 тысяч рублей; для юридических лиц — от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Юрлицам также грозит административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, КоАП дополнен статьёй об ответственности за реализацию поддельных входных билетов на матчи ЧМ-2018 по футболу. В данном случае граждан будут наказывать штрафом на сумму от 50 до 70 тысяч рублей, должностных лиц — от 150 до 200 тысяч рублей, юрлиц — штрафом до одного до полутора миллионов рублей или административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

Дела по новым статьям будут рассматриваться в десятидневный срок со дня получения судьёй протокола о нарушении. Продление срока не допускается.

Чемпионат мира по футболу пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2015 года в 11 городах.

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