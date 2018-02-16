В Санкт-Петербурге украли фуру с хлебом

Водитель логистической компании обратился в полицию с заявлением о том, что у него угнали грузовой автомобиль Вольво с прицепом. Возбуждено уголовное дело.

В Санкт-Петербурге неизвестные угнали грузовик с 2,5 тысячами батонов и буханок хлеба. Инцидент произошел в Красносельском районе города

«В полицию обратился 43-летний водитель логистической компании с заявлением о том, что вечером в среду неизвестный тайно похитил грузовой автомобиль Вольво с прицепом, который был припаркован у дома 32 по проспекту Кузнецова. В автомобиле находилась хлебобулочная продукция в количестве 2500 штук», — говорится в сообщении.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и завела уголовное дело по статье о краже (ч.2 ст. 158 УК РФ).