В Украине собрались пересмотреть Минские договоренности: стала известна дата

Показать меню
Актуально
В объединениях ВВО стартовал второй отборочный этап конкурса «Отличники - 13:46 В объединениях ВВО стартовал второй отборочный этап конкурса «Отличники войсковой разведки-2018» Военнослужащие ЦВО и юнармейцы посетили выставку, посвящённую истории военных - 13:46 Военнослужащие ЦВО и юнармейцы посетили выставку, посвящённую истории военных библиотек Военные связисты 41-й общевойсковой армии ЦВО тренируются противодействовать - 13:46 Военные связисты 41-й общевойсковой армии ЦВО тренируются противодействовать средствам РЭБ условного противника Россияне назвали самые любимые фильмы о любви? - 13:53 Россияне назвали самые любимые фильмы о любви? Закон о пожизненном наказании для педофилов внесут в ГД 14 февраля — Яровая - 13:56 Закон о пожизненном наказании для педофилов внесут в ГД 14 февраля — Яровая Выборы-2018: Центризбирком зарегистрировал еще 74 доверенных лица Титова - 13:56 Выборы-2018: Центризбирком зарегистрировал еще 74 доверенных лица Титова Киев угрожает Донбассу войной - 13:56 Киев угрожает Донбассу войной Выборы-2018: первые дебаты на федеральном ТВ пройдут 28 февраля - 13:56 Выборы-2018: первые дебаты на федеральном ТВ пройдут 28 февраля Выборы-2018: более 617 тысяч россиян проголосуют по месту пребывания - 13:56 Выборы-2018: более 617 тысяч россиян проголосуют по месту пребывания Космонавт Шкаплеров выберет президента на орбите - 13:56 Космонавт Шкаплеров выберет президента на орбите «Сколково» запускает программу для внедрения инноваций в производство - 14:00 «Сколково» запускает программу для внедрения инноваций в производство Древние изображения верблюдов найдены в Саудовской Аравии - 14:01 Древние изображения верблюдов найдены в Саудовской Аравии СМИ подсчитали доходы Дерипаски от майнеров - 14:01 СМИ подсчитали доходы Дерипаски от майнеров Совфед одобрил принятый ГД закон об амнистии капиталов - 14:01 Совфед одобрил принятый ГД закон об амнистии капиталов Александру Гобозову очень хорошо рядом с Иваной Диловой - 14:07 Александру Гобозову очень хорошо рядом с Иваной Диловой Маша Кохно объяснила, почему поддерживала Диму Дмитренко - 14:07 Маша Кохно объяснила, почему поддерживала Диму Дмитренко 70% американцев верят в существование внеземных цивилизаций - 14:07 70% американцев верят в существование внеземных цивилизаций
» » В Украине собрались пересмотреть Минские договоренности: стала известна дата

В Украине собрались пересмотреть Минские договоренности: стала известна дата


Добавлено: 16 фев 2018 в 09:14, Категория: Политика
В Украине собрались пересмотреть Минские договоренности: стала известна дата
Текущая ситуация с договоренностями, заключенными в Минске, практически находится в глухом углу, так как стороны не соблюдают взятые на себя обязательства. Из-за этого, по мнению украинского дипломата Богдана Яременко, они должны быть пересмотрены в самое ближайшее время.

Он также отметил, что рассмотрение в раде нового законодательства, касающегося оккупированных территорий, поможет решить этот вопрос, либо же оставить его на повестке дня, не дав затеряться среди экономических проблем.

Дополнительно Яременко считает инициативу об отказе от Минских соглашений, выдвинутую «Народным фронтом», полностью оправданной. При этом он считает, что такая позиция в скором времени найдет поддержку у большинства депутатов.

"Думаю, перспектива 2019-2020 годов - это перспектива пересмотра Минских договоренностей, изменения позиций Украины и других государств. Раньше это может произойти разве что в случае, если Россия позволит себе какие-то очень агрессивные шаги", - подчеркнул эксперт.


Материалы по теме:

Дипломат рассказал, когда минские соглашения могут претерпеть изменения
Минские договоренности зашли в тупик, — Генсек ОБСЕ
Порошенко в ПАСЕ: «Россия игнорирует минские договоренности»
Киев не выполняет Минских соглашений, — Чуркин
Добавлено: 16 фев 2018 в 09:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Как Мелания Трамп провела День святого Валентина и вечер перед ним: деловые поездки и два стильных образа

Как Мелания Трамп провела День святого Валентина и вечер перед ним: деловые поездки и два стильных образа

В Крым прибыла делегация из Италии

В Крым прибыла делегация из Италии

Кровавый «день всех влюбленных» в ВСУ: двое морпехов убили четырех «побратимов»

Кровавый «день всех влюбленных» в ВСУ: двое морпехов убили четырех «побратимов»

В Минтрансе подтвердили свободную продажу авиабилетов в Каир

В Минтрансе подтвердили свободную продажу авиабилетов в Каир

Загрузка...



Лента новостей
Ведущий Кондратюк: Украинцам до англичан — «как до Киева раком» - 13:32 Ведущий Кондратюк: Украинцам до англичан — «как до Киева раком»Окраины Горловки попали под обстрел, повреждены дома - 13:28 Окраины Горловки попали под обстрел, повреждены домаГПУ: Заммэра Северодонецка погорел на взятке - 13:28 ГПУ: Заммэра Северодонецка погорел на взятке«Путин поможет»: рассказ экс-пленного о настроениях в ОРДО - 13:28 «Путин поможет»: рассказ экс-пленного о настроениях в ОРДОМужчина пытался вывезти из Чернобыльской зоны зараженный металл - 13:28 Мужчина пытался вывезти из Чернобыльской зоны зараженный металлВ Турции рухнул военный самолет, никто не выжил - 13:28 В Турции рухнул военный самолет, никто не выжилМосква выдвинула условия продления договора по сокращению ядерного оружия - 13:27 Москва выдвинула условия продления договора по сокращению ядерного оружияПотребительские планы опрошенных россиян подтвердили конец острой фазы кризиса - 13:26 Потребительские планы опрошенных россиян подтвердили конец острой фазы кризисаГенштаб Турции признал крушение самолета и гибель двух пилотов - 13:26 Генштаб Турции признал крушение самолета и гибель двух пилотовРоссийские хоккеисты обыграли словенцев на ОИ-2018 - 13:25 Российские хоккеисты обыграли словенцев на ОИ-2018В Нидерландах найдено неолитическое погребение женщины с младенцем - 13:25 В Нидерландах найдено неолитическое погребение женщины с младенцемУкраина подаст в Гаагский суд иск о нарушении Россией морского права - 13:25 Украина подаст в Гаагский суд иск о нарушении Россией морского праваНаступил год Желтой Земляной Собаки: астрологи советуют быть осторожными 3 знакам Зодиака - 13:24 Наступил год Желтой Земляной Собаки: астрологи советуют быть осторожными 3 знакам ЗодиакаКраснодарского судью лишили полномочий за мат и аморальное поведение прямо на суде - 13:23 Краснодарского судью лишили полномочий за мат и аморальное поведение прямо на суде
Последние новости
Жестокая шутка. Подросток выложил в Snapchat фото «Флорида. Раунд 2» - 13:46 Жестокая шутка. Подросток выложил в Snapchat фото «Флорида. Раунд 2» Более 200 экипажей и расчетов войск РЭБ ВВО подавят средства связи условного противника - 13:39 Более 200 экипажей и расчетов войск РЭБ ВВО подавят средства связи условного противника Во Владивостоке более 50 человек примут участие в соревнованиях по буерному спорту на Кубок - 13:39 Во Владивостоке более 50 человек примут участие в соревнованиях по буерному спорту на Кубок командующего ТОФ Заместитель Министра обороны Николай Панков выступил в Военной академии Генерального штаба в рамках - 13:39 Заместитель Министра обороны Николай Панков выступил в Военной академии Генерального штаба в рамках курса «Армия и общество» В ВВО стартовал первый отборочный этап конкурса «Военно-медицинская эстафета» - 13:39 В ВВО стартовал первый отборочный этап конкурса «Военно-медицинская эстафета» В Новосибирске ветераны Вооружённых Сил РФ подвели итоги работы регионального отделения - 13:39 В Новосибирске ветераны Вооружённых Сил РФ подвели итоги работы регионального отделения На российской военной базе в Армении стартовал конкурс среди женщин-военнослужащих «Леди в погонах» - 13:39 На российской военной базе в Армении стартовал конкурс среди женщин-военнослужащих «Леди в погонах» Чемпион мира по футболу Пирло планирует провести прощальный матч 21 мая в Милане - 13:36 Чемпион мира по футболу Пирло планирует провести прощальный матч 21 мая в Милане Каменский вошел в состав сборной России на ЧЕ по стрельбе из пневматического оружия - 13:36 Каменский вошел в состав сборной России на ЧЕ по стрельбе из пневматического оружия Брейвик заявил о раскаянии в убийстве 77 человек - 13:32 Брейвик заявил о раскаянии в убийстве 77 человек В Киеве облили краской промоутеров газеты «Вести» - 13:32 В Киеве облили краской промоутеров газеты «Вести» Фигуранта дела «крымских диверсантов» приговорили к 6,5 годам - 13:32 Фигуранта дела «крымских диверсантов» приговорили к 6,5 годам Мэр Винницы: Деньги на ребальзамирование Пирогова получены - 13:32 Мэр Винницы: Деньги на ребальзамирование Пирогова получены
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"