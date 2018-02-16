В Украине собрались пересмотреть Минские договоренности: стала известна дата

Текущая ситуация с договоренностями, заключенными в Минске, практически находится в глухом углу, так как стороны не соблюдают взятые на себя обязательства. Из-за этого, по мнению украинского дипломата Богдана Яременко, они должны быть пересмотрены в самое ближайшее время.Он также отметил, что рассмотрение в раде нового законодательства, касающегося оккупированных территорий, поможет решить этот вопрос, либо же оставить его на повестке дня, не дав затеряться среди экономических проблем.Дополнительно Яременко считает инициативу об отказе от Минских соглашений, выдвинутую «Народным фронтом», полностью оправданной. При этом он считает, что такая позиция в скором времени найдет поддержку у большинства депутатов."Думаю, перспектива 2019-2020 годов - это перспектива пересмотра Минских договоренностей, изменения позиций Украины и других государств. Раньше это может произойти разве что в случае, если Россия позволит себе какие-то очень агрессивные шаги", - подчеркнул эксперт.