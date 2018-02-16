В Украине зреет языковой скандал: причина в законе об образовании

В Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект, призванный внести поправки в закон об образовании, который вызвал негативную реакцию со стороны Венгрии и Польши.Автором этого законопроекта выступает Кабинет министров Украины. В нем должны быть закреплены некоторые положения для так называемого «переходного периода», уточняющие некоторые скользкие нюансы.На данный момент фактического текста на официальном сайте Верховной Рады все еще нет. По этой причине остается только гадать, что еще будет предусматриваться данным законопроектом. Также пока невозможно прогнозировать, найдет ли он поддержку среди депутатов.Напомним, что Польша и Венгрия поставили Украине ультиматум, призывая как можно быстрее внести правки в принятый закон об образовании, притесняющий, по их мнению, права национальных меньшинств.