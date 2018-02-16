В Верховной Раде рассказали о сроках принятия закона об Антикоррупционном суде

Законопроект о создании первого в Украине Антикоррупционного суда будет внесен в парламент до конца февраля. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.Председатель ВР Андрей Парубий уверят - он делает все возможное для скорейшего принятия закона о создании Антикоррупционног суда, который, напомним, является одним из ключевых требований МВФ.Спикер украинского парламента выразил надежду на то, что депутаты проголосуют за вышеупомянутый закон до конца мая. Добавим, что именно в мае-июне 2018 года Украина рассчитывает получить пятый транш от Международного валютного фонда.