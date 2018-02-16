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ВАЖНО: ВСУ обстреляли Горловку, повреждены жилые дома


Добавлено: 16 фев 2018 в 13:07, Категория: Новости на сегодня
ВАЖНО: ВСУ обстреляли Горловку, повреждены жилые дома

Сегодня утром украинские вооруженные силы около половины десятого утра обстреляли Никитовский район Горловки, а также район шахты 6/7. Огонь украинские оккупанты вели из ЗУ-23 калибром 22мм. Об этом «Русской Весне» рассказал военный источник.

Повреждения в результате обстрела получили дома посёлка «19–20» по улице Отечественной 54/2, там зафиксировано прямое попадание в стену сарая, крышу дома. По улице Отечественной, 50/1 – прямое попадание в стену сарая, а также по улицей Отечественной, 48 – снаряд упал всего в полуметре от забора. По адресу улица Дивногорская, дом 49 обстрелом повреждено остекление дома.

Огонь велся с направления поселка Дзержинское.

Всего за минувшие сутки ВС Украины 9 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы шести населенных пунктов Республики, по которым применялись минометы калибром 120 и 82 мм, различные типы гранатометов и стрелковое оружие.



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Добавлено: 16 фев 2018 в 13:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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