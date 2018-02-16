Волна поножовщины в Алчевске: местные в ужасе и обвиняют полицию в бездействии

Местные жители, временно оккупированного Алчевска, жалуются на то, что в городе значительно ухудшилась криминогенная обстановка. Так только за последнюю неделю в городе произошло два страшных случая поножовщины.

Первый пострадавший — Слисаренко Олег 1989 года рождения. Молодой человек занимался ремонтом ноутбуков и офисной техники и, находясь в собственном офисе по ул. Гмыри, 23. Пострадал от неизвестного 14 февраля. Злоумышленник ворвался в офис и стал требовать от предпринимателя деньги. Завладев финансами в размере 21 тысяча 750 российских рублей, неизвестный нанес потерпевшему три ножевых ранения и скрылся. Преступник на данный момент задержан.

Еще один пострадавший — Бухолдин Данил, получил восемь ножевых ранений. Подробности второго инцидента выясняются. Оба пострадавших находятся в больнице, сообщается о больших кровопотерях и поиске доноров.+

Местные жители в ужасе от обострения криминогенной обстановки в городе, и сообщают о бездействии полицейских патрулей как в дневное так и в ночное время.