Война еще не окончена: прогнозы по Донбассу остаются неутешительными

В самое ближайшее время война на Донбассе будет продолжаться, пока Россия не добьется желаемых для себя результатов, получив возможность завершить конфликт на своих условиях.Об этом рассказывает украинский эксперт Богдан Яременко. По его убеждению, политика РФ в отношении Украины вряд ли изменится в ближайшее время, а значит стоит ожидать эскалации конфликта.Также он отмечает постоянную подпитку конфликта со стороны России человеческим ресурсом, военным оборудованием и денежными средствами.Однако, по его словам, действия России в этом плане будут зависеть от военного потенциала Украины, а также моральной и политической готовности нашей страны.По его мнению, Украине следует проявить должное рвение и твердость позиции в вопросах отстаивания своих территорий, сделав конфликт для России слишком дорогим во всех смыслах этого слова.