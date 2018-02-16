Врачи и биоинженеры объединяются для создания уникальных препаратов

Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачёва и российская биоинженерная компания «Генериум» совместно разработают препараты для лечения лейкозов и иммунодефицитов.

14 февраля в технопарке «Генериум» состоялась встреча главного внештатного детского гематолога Минздрава России, академика РАН Александра Румянцева­ с научными сотрудниками центра. Учёные обсудили перспективы российских разработок биоинженерной медицины и приняли решение заключить договор о сотрудничестве. Приоритетные задачи — разработка препаратов для лечения болезней крови и иммунных заболеваний.

Румянцев подчеркнул: тесная связка исследователей, производителей и врачей в этой работе позволит достичь самого сильного эффекта. «Время больших химических производств завершилось. Теперь вместе с врачами работают биотехнологи, биоинженеры, молекулярные биологи, генетики. Потому что при установлении причины генетического заболевания стало возможным находить «биологический ключ», который решит проблему», — сообщил Румянцев, возглавляющий Национальный медицинский центр им. Рогачёва.

10 лет назад в России практически не существовало биоинженерных производств, а сейчас на российском рынке существует уже четыре таких компании. Одна из лидеров — «Генериум». Специалисты знают компанию «Генериум» как единственную в мире, которой удалось разработать полную линейку препаратов для лечения гемофилии. Раньше Минздрав закупал их из­-за рубежа, а поскольку больным требуется терапия на протяжении всей жизни, бюджетные затраты были колоссальными. Теперь все необходимые препараты производят в России, в специально созданном во Владимирской области научном городке. Там разработка проходит полный цикл.

Специалисты подсчитали: благодаря такому импортозамещению за девять лет работы компании объём экономии средств госбюджета превысил 12 миллиардов рублей.

И это только начало. Сейчас «Генериум» занят разработкой линейки препаратов для редких генетических заболеваний, лежащих тяжёлым финансовым бременем на государственном бюджете.

Румянцев высоко оценил и другую разработку компании — «Диаскинтест». Он позволяет диагностировать туберкулёз наиболее эффективным методом. Медицинское сообщество связывает успехи России в борьбе с туберкулёзом последних лет именно с этим тестом. Минздрав уже принял его к использованию для детей от 8 до 17 лет.

Генеральный директор «Генериума» Дмитрий Кудлай отметил, что по итогам встречи стороны определили пути развития, которые лягут в основу взаимоотношений между Центром Рогачёва и компанией.

«Это лечение биспецифическими антителами лейкозов, терапия патологических иммунных процессов и диагностика наследственных иммуно­дефицитов на этапе неонатального скрининга, — уточнил он. - Альянс может быть мощнейшим. Речь идёт не только о взаимной пользе, но и кратном усилении позиций в терапевтической области как разработчиков и производителей препаратов, так и самих врачей в области науки».

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