Встреча дипломатов: о чем будут говорить руководители МИД Украины и России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал переговоры со своим коллегой из России (Сергей Лавров).Глава МИД Украины хочет обсудить вопрос освобождения украинцев, которых незаконно удерживают на территории Российской Федерации. Кроме того господин Климкин намерен поговорить с Лавровым о введении миротворческого контингента ООН на Донбасс. Об этом дипломат рассказал журналистам в Мюнхене, где проходит международная конференция по безопасности."Прорыва не ожидаю, но будем стараться давить, как только можно", - заключил министр иностранных дел Украины.