Встреча глав МИД в нормандском формате отменена: названа причина

Министры иностранных дел стран-участниц нормандского формата сегодня не встретятся, несмотря на объявленные планы.

Министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил данные об отмене или переносе встречи. При этом формальной причиной для отмены стало изменение планов министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля. Сообщается, что он прервал участие в Мюнхенской конференции и улетел в Берлин встречать журналиста издания Die Welt Дениза Юселя, год находившегося в турецкой тюрьме и освобожденный сегодня.

Французский министр Жан-Ив Ле Дриан также отсутствует в Мюнхене, однако, его должен был заменить политический директор МИД Франции. Из-за этих проблем «нормандскую встреча» перенесли на час, а затем — отменили и решили назначить на новое время.

Фото: