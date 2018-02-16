Вы сами превратили свою технику в хлам, — Крым Киеву

Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов утверждает, что правительство Украины довело военную технику на полуострове до состояния хлама еще до воссоединения Крыма с Россией.

Он заявил журналистам, что нынешние киевские власти пользуются международными судами, чтобы напоминать о себе.

«О какой может быть речь технике, когда украинские власти сами все превратили в хлам. Насколько мы информированы, этой техникой никто и не пользовался. Я сомневаюсь, что эта военная техника вообще нужна им», — уточнил он.

Напомним, 11 января 2018 года Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине ее боевую технику, оставшуюся в Крыму после ухода оттуда ВСУ.

На Украине это предложение взметнуло вихрь обсуждений, мнения разделились полярно: от истеричного «Ура! Оккупант почти сдался!» до осторожно-разумного «Минуточку, а что мы будем с этим делать?»

В четверг первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Михаил Коваль потребовал от России сначала отремонтировать эту технику, а потом уже передавать.

Эти требования Москва в свою очередь назвала «привычкой к дармовщине».

«Никакой серьезности в их нынешней позиции я не вижу», — резюмирует Ильясов.