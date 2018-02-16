«За NotPetya не в ответе!»: В России моментально отреагировали на «вирусные» обвинения Запада

Депутат Госдумы РФ, член комитета по международным делам Алексей Чепа, в ходе интервью с RT, ответил на очередные нападки западных стран о причастности России к компьютерному вирусу NotPetya, - пишет источник.

«Очередная глупость, ярлык, который пытаются повесить на нас. Что бы ни происходило в мире - виновата Россия. Начиная от погоды, заканчивая любым катаклизмом», - возмутился он.

К тому же, по словам депутата, современные хакеры сегодня обезличены, и не имея «национальной принадлежности», могут навредить любому государству, в том числе и России, из разных стран мира.

Что же касается самого обвинения, он уверен, что обвинять Россию просто стало «модным и беспроигрышным делом на Западе».

Напомним, сегодня ранее Соединенные Штаты Америки, одновременно с Австралией, последовали «дурному примеру» других стран (Канада и Великобритания), и обвинили Россию в причастности к разработке вредоносного вируса NotPetya. По их мнению, злоумышленники, ответственные за инцидент, получали регулярную поддержку со стороны российских властей. Однако в Кремле категорически опровергли очередные голословные обвинения.