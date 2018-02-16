Захарченко скоро заменят: стала известна возможная кандидатура

Местные жители не верят в том, что их жизнь изменится к лучшему при правлении Захарченко. Поэтому они ждут прихода ставленника из России, который сможет что-то изменить к лучшему.Такое мнение высказал один из донецких волонтеров, прошедший плен ДНР, Владимир Фомичев, который, как считается, знаком с настроением в молодой республике."Они разочарованы своими местными "властями", которые не смогли сделать их жизнь нормальной: низкие зарплаты, депрессивная обстановка в регионе, промышленность, которая не работает, связи мобильной до сих пор нет", - говорит Фомичев о настроениях в оккупации.Он также рассказал о том, что сепаратистов предупреждали о том, что с их затеи ничего не выйдет, приводя примеры Абхазии и прочих государственных образований.Также волонтер рассказал, что люди до сих пор питают надежды, что их возьмут в состав России и дадут местные пенсии и льготы. Скорее всего, этого никогда не случится.