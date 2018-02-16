Звезда «Друзей» уходит от мужа

Голливудская звезда Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston), которая известна по сериалу «Друзья», разводится с мужей, актером Джастином Теру (Justin Theroux). Они сделали совместное заявление о расставании.Пара поженилась в 2015 году. До последнего момента они производили впечатление счастливой пары. Неожиданно в прессе появилось их объявление, поскольку они «выразила желание опередить любые возможные слухи о прекращении отношений».«Это решение было взаимно и сделано в конце прошлого года. Мы лучшие друзья, которые просто перестают быть парой», - говорят Энистон и Теру.В конце 2017 года Теру поделился тем, что он был счастлив жениться на Энистон, которою он назвал своим «союзником» в интервью журналу Rhapsody для United Airlines.