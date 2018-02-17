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Астролог Василиса Володина рассказала, какие 5 знаков Зодиака разбогатеют в год Желтой Земляной Собаки


Добавлено: 17 фев 2018 в 22:57, Категория: Политика
Астролог Василиса Володина рассказала, какие 5 знаков Зодиака разбогатеют в год Желтой Земляной Собаки

Астролог Василиса Володина рассказала, какие 5 знаков Зодиака разбогатеют в гол Желтой Земляной Собаки.

По восточному календарю хозяйкой года является Желтая Земляная Собака. Она – символ стабильности и благополучия. Поэтому удача и финансовый успех улыбнутся практически всем знакам Зодиака, которые будут вознаграждены за трудолюбие и бережливость. Но особенно удачливыми в финансовой сфере будут пять из них – Овен, Рак, Стрелец, Козерог, Рыбы.

 Овен – у представителей этого знака Зодиака будет масса возможностей для преумножения своего финансового благосостояния. Год обещает быть стабильными. До осени следует воздерживаться от инвестиций в новые проекты.

 Рак – все, кто занимал у вас деньги и вовремя не вернул, наконец, расплатятся. Желтая Собака благоволит вам – появится возможность дополнительных заработков. Не забывайте – деньги следует не только накапливать, но и тратить, в том числе и на свои маленькие удовольствия.

Стрелец – перед вами открывается бездна финансовых возможностей, но чтобы не сойти с дистанции из-за нервного перенапряжения, не забывайте о качественном отдыхе. Вы любите путешествовать, поэтому во время отпуска обязательно посетите те места, где побывать уже давно мечтали. В конце года Желтая Земляная Собака вознаградит вас повышением в должности.

 Козерог – год очень удачен, денег должно хватить на все ваши проекты и задумки. Финансовые поступления будут стабильными, не бойтесь тратить деньги. Желтая Земляная Собака поможет бережливым Козерогам понять, что деньги следует не только копить, но и тратить. Будьте щедрым – вам всё вернется сторицей.

Рыбы – финансово стабильный год. Но его хозяйка, Желтая Земляная Собака, особо расслабиться не даст. Без труда вам, Рыбкам, не добиться благополучия. Не упускайте возможности для дополнительного заработка, но избегайте кредитов.



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Добавлено: 17 фев 2018 в 22:57, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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