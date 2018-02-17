Бывшая супруга Пескова увольняется из Россотрудничества

Экс-супруга пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская, занимавшая должность главы Российского центра науки и культуры в Париже, подала заявление об увольнении.

Солоцинская обнародовала заявление на своей странице в Instagram. Она разместила там его фотографию.

Свой пост главы РЦНК в Париже она хочет покинуть по собственному желанию. Просит уволить ее с 28 февраля этого года. Документ написан в четверг, 15 февраля. На нем стоит ее подпись. Информацию об уходе подтвердил представитель Россотрудничества. Никаких причин, которые натолкнули на это решение, не рассказала ни Солоцинская, ни представитель.