День 17 февраля в истории

День российских студенческих отрядов.

Установлен Указом Президента РФ от 21 февраля 2015 года.

Начало движению студенческих отрядов было положено в 1959 году, когда более 300 студентов-добровольцев из МГУ имени М.В. Ломоносова во время летних каникул отправились на целину в Казахстан. В 1962 году сюда приехали работать уже почти 10 тысяч студентов из разных городов СССР. Всего за годы существования студенческих отрядов в их работе приняли участие почти 13 миллионов юношей и девушек.

В 2003 году при поддержке Министерства образования РФ была создана молодёжная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды», ставшая правопреемницей традиций студенческих строительных отрядов СССР. Более 236,5 тысяч молодых людей занимаются строительством, пассажирскими перевозками, воспитанием детей, сбором урожая, сервисом и другими общественно-полезными работами.

25 лет назад (1993) постановлением Совета Министров — Правительством РФ №138 Государственный газовый концерн «Газпром» был преобразован в российское акционерное общество.

В 1965 году в СССР было образовано Министерство газовой промышленности, которое занималось поиском месторождений, добычей, а также доставкой и продажей газа. В 1990 году оно было преобразовано в государственный газодобывающий концерн «Газпром», а в феврале 1993 года — в российское акционерное общество.

Компания «Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. На его долю приходится 11% мировой и 66% российской добычи газа. Компании принадлежит крупнейшая в мире газотранспортная система. Её протяженность составляет 171,4 тысяч километров. «Газпром» поставляет газ в более чем 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. Компания также входит в четверку крупнейших производителей нефти в РФ.

76 лет назад (1942) началась одна из успешных операций советской разведки во время Великой Отечественной войны — «Мона­стырь».

Разведчик Александр Демьянов был переправлен через линию фронта, где он сдался немцам для последующего проникновения в аген­турную сеть немецкой военной разведки (Абвер). В ходе операции «Монастырь», которая продлилась до лета 1944 года, были раскрыты и схвачены около 50 вра­жеских агентов, а переданная немецкому командованию дезинформация повлияла на исход ряда крупных сражений.

82 года назад (1936) в Москве стартовал I чемпионат СССР по хоккею с мячом.

В нем приняли участие 12 команд, из них 8 — московских и 4 — ленинградских. Было сыграно 36 матчей.

Победителем I чемпионата СССР по хоккею с мячом команда «Динамо» (Москва). В качестве приза игрокам были вручены фотоаппараты ФЭД.

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