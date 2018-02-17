Депутат Козловский рассказал об успехах в импортозамещении в промышленности

Член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Александр Козловский в интервью телеканалу RT в пятницу рассказал об успехах программы импортозамещения в российской промышленности.

«Я бы хотел рассказать об успешном применении тех инструментов, которые реализуют Минпромторг и Минэкономразвития. Это развитие особых экономических зон, которые присутствуют во многих регионах страны. Кроме того, создаются промышленные кластеры, которые также направлены на развитие производственных предприятий в регионах», — рассказал депутат.

По его словам, эти два экономических инструмента продемонстрировали свою эффективность — именно за счёт их использования можно активно развивать экономику страны и успешно выполнять программу импортозамещения.

В январе министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что в России в ближайшие два года будут реализованы 780 проектов, включённые в план импортозамещения.

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