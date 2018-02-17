Директор «Вконтакте» назвал причину сбоя в работе соцсети

Директор «Вконтакте» Андрей Рогозов рассказал, что сбой в работе этой соцсети случился из-за отключения напряжения в сети «Ленэнерго».

16 февраля отключилось напряжение в сети «Ленэнерго». Включилось резервное энергоснабжение, где установлено оборудование компании. Однако произошло прерывание синусоиды. Оно продолжалось 24 миллисекунды. Из-за этого началась перезагрузка сетевого оборудования некоторых телеком-операторов и техники «Вконтакте».

Когда восстановили питание, социальная сеть выключила некоторые сервисы для снижения нагрузки на сетевое оборудование. Это помогло восстановить работу быстрее. За полчаса все снова пришло в обычный режим. Рогозов рассказал, что компания предусматривает различные происшествия, но к подобному она еще не была готова полностью. Он принес извинения всем пользователям социальной сети.