Два мощных взрыв в Луганске. Слышал центр

Жители временно оккупированного Луганска сообщают о двух мощных взрывах, которые прогремели в городе около 21:00. Об этом луганчане пишут в социальных сетях.

По словам очевидцев, взрывы прогремели один за другим, и их особенно хорошо было слышно в центре города.

«Центр слышал», — сообщают пользователи.

«1-й Микрорайон — слышали хорошо два баха», — добавил другой автор.

«Пишут на Западе, Камброде сильно», — также отмечают комментаторы.

Луганчане не могут определить природу взрывов — они похожи и на исходящие залпы, и на работу ПВО. «Луганск, 21.00 ПВО? два разрыва», — отметил пользователь.

Никаких подробностей относительно взрывов и тем более официальной информации нет.

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