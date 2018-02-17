Экс-солистка «ВИА ГРА» показала, как готовит блины в нижнем белье

Экс-солистка группы «ВИА Гра» и «Мисс Россия-2006» Татьяна Котова выложила в своем Instagram фото в эффектном кружевном нижнем белье и поделилась рецептом блинчиков по случаю начала Масленицы-2018.

На снимке на фото Котовой руки и плоский живот девушки были испачканы мукой.

В комментарии к фото девушка рассказала, как правильно приготовить блины, чтобы не навредить фигуре. Котова написала: «Чтобы не навредить фигуре, я стараюсь придерживаться нескольких правил:

вместо яиц использую только белки,заменяю обычную муку на гречневую, овсяную, амарантовую, ржаную или льняную,молоко добавляю до 2,5% жирности, так как не признаю обезжиренные продукты,а жарить предпочитаю на сковороде с хорошим антипригарным покрытием с минимальным количеством масла или без него».Фото: