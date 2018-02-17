Проведение встречи «нормандской четверки» в Мюнхене пока не подтвердилось, если ФРГ готова к этому, то и Россия тоже. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Напомним, нормандский формат переговоров по ситуации на Украине существует с июня 2014 года. Тогда во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии главы РФ, Украины, Франции и Германии впервые встретились и обсудили урегулирование конфликта Донбассе.

С тех пор прошел целый ряд телефонных разговоров и встреч на высшем уровне, а также контактов глав МИД четырех государств. Последний раз министры иностранных дел проводили встречу «четверки» ровно год назад, в феврале 2017 года в Мюнхене.