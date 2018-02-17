ФИФА: все допинг-пробы россиян с Евро-2012 отрицательные

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел повторную проверку допинг-проб игроков сборной России по футболу с чемпионата Европы-2012 в Польше и Украине, сообщается на официальном сайте ФИФА.

По информации ФИФА, все результаты были отрицательными. Также отмечается, что отрицательными были допинг-пробы футболистов сборной России с чемпионата мира-2014, чемпионата Европы-2016 и Кубка конфедераций- 2017.

Положительных допинг-проб в российском футболе в 2012-2015 годах не выявлено

В июне 2017 года издание Daily Mail сообщило, что ФИФА проводит расследование возможных допинг-нарушений у 34 российских футболистов, в том числе участников ЧМ-2014. По данным издания, экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор WADA Григорий Родченков увез в США информацию, которая может служить свидетельством того, что эти футболисты якобы получали преимущество благодаря "государственной допинг-программе" и сокрытию нарушений.

В пятницу сообщалось, что комиссия Российского футбольного союза (РФС) по расследованию возможных нарушений антидопинговых правил в российском футболе в 2012–2015 годах не выявила положительных допинг-проб за данный период.