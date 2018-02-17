Франция и Германия обиделись: появились первые итоги переговоров по Донбассу

Представители властей Франции и Германии имеют определенные претензии по отношению к Украине, США и РФ в связи с их позициями, касающимися донбасского вопроса.О таких настроениях ходят слухи в дипломатических кругах перечисленных государств. Связаны они с тем, что французы и немцы, несмотря на статус гарантов исполнения договоренностей, были отдалены от переговорного процесса.Из-за этого лидеры этих стран начинают терять интерес к происходящему на востоке Украины и конфликту с Россией.Напомним, ранее сообщалось о срыве очередного раунда переговоров в формате Нормандской четверки.